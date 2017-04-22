КДК РФС: Глушакову показали прямую красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц пояснил "СЭ" эпизод с удалением полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3). Капитан красно-белых получил красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч против Кристиана Нобоа. Футболист будет приглашен на заседание комитета, которое состоится 25 апреля в 12.00.

– На заседании КДК рассмотрим удаление Дениса Глушакова. Ему была показана прямая красная карточка за грубую игру в борьбе за мяч, – сказал Григорьянц. – Он будет приглашен на заседание. По главному судье (Михаилу Вилкову. - Прим. "СЭ") ясности пока нет. Он должен работать в 25-м туре на матче в Оренбурге. (Сергей АСТАХОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //

Глушаков может пропустить до трех матчей