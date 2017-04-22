КДК РФС: Глушакову показали прямую красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц пояснил "СЭ" эпизод с удалением полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3). Капитан красно-белых получил красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч против Кристиана Нобоа. Футболист будет приглашен на заседание комитета, которое состоится 25 апреля в 12.00.
– На заседании КДК рассмотрим удаление Дениса Глушакова. Ему была показана прямая красная карточка за грубую игру в борьбе за мяч, – сказал Григорьянц. – Он будет приглашен на заседание. По главному судье (Михаилу Вилкову. - Прим. "СЭ") ясности пока нет. Он должен работать в 25-м туре на матче в Оренбурге. (Сергей АСТАХОВ)
"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //
Глушаков может пропустить до трех матчей
sidan123
alex-ls На Нобоя Глушак в мяч не сыграл. На первом игроке ему, действительно, повезло; попал в мяч, но при этом было видно. что хотел то сыграть не в мЯч, а в ногу.
21:13
sidan123
с УДАЛЕНИЕМ гЛУШАКА МОЖНО СОГЛАСИТЬСЯ, НО аЗМУН НАРУШИЛ СОВЕРШЕННО ТАКЖЕ НА ПРЯМУЮ КРАСНУЮ, НР ЕМУ НЕ ДАЛИ.
21:10
alex-ls
красная за игру в мяч и еще рассуждают, сколько игр? ее вообще должны отменить. нобоа симулянт
20:21
ЗЮК
Tomai10,за сколько пасть продаёшь?
20:21
Tomai10
и вообще глушаков,вернблум-футболисты??? нет,-костоломы!!!!
20:19
Tomai10
его в каждом матче удалять, по другому он не умеет.
20:17
DENsid
Ну это понятно было, тут вопрос только на сколько матчей, но травмы это не повлекло, поэтому после извинений Дениса, будет скорее всего штраф и автоматически пропущенный следующий матч без дополнительной дискалификации.
20:10