За что удалили Глушакова

На 76-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" арбитр Михаил Вилков сначала наказал Дениса Глушакова желтой карточкой, а потом после подсказки кого-то из помощников заменил ее на красную и удалил спартаковского капитана.
Фол Дениса Глушакова на Кристиане Нобоа.
Фол полузащитника против Кристиана Нобоа, которого он ударил прямой ногой, по правилам игры действительно заслуживал подобного наказания. Не в пользу судьи сыграло то, что он первоначально принял другое решение.
Фол Дениса Глушакова на Кристиане Нобоа.
Сколько матчей пропустит Глушаков, зависит от того, как будет сформулирована причина удаления. (Александр БОБРОВ)
Фол Дениса Глушакова на Кристиане Нобоа.
sergant89
Глушаков и Фернанду косячат на удаления каждый матч. Но купленные федуном судейки этого не делают, боятся разозлить хозяина спама.
19:38
В.Коваль
Странник-777 ...И чего молчим, как тот же Бухарик загребает рукой мяч при пробитии штрафного в их ворота? ... 18:41/////// а что одному Комбарову можно руками играть??? на большее мозгов и совести не хватает.
19:35
Mizerus
Tomai10 Кто то сомневается в победе? и КТО лучшая команда России?? _______________ Тот кто идёт на первом месте? А, нет, по вашему ж тот кто 5 матчей подряд играет 0:0 и только как та самая палка, раз в год "стреляет". Но вот незадача, у нас давно за победы по 3 (три) очка начисляют, а за унылые нули по 1 (одному). Потому то унылый Ростов барахтается в середине таблицы. Вот давали б за победу по 2, они б в лидерах были.
19:35
artasha777
MaMoHTuK ослабляют состав,понятно,и в следуюшем матче удалят когото,а этот матч точно чисто проиграл
19:31
Адвокат 161
Миллеровский крысеныш еще в первом тайме был прощен Вилковым. Вот и результат.
19:28
Michaell
FINIX , походу Гуимплену делать в такой серьёзной компании. Там игрочищи были, а тут пока и игрока то не особо видно.
19:27
rocky big
Этого костолома, давно пора отлучить от игры..
19:20
vialiy
Два костолома в Премьер-Лиге - Глушаков и Вернблум. Обоих бы до конца сезона...
19:17
foreverCSKAforever
За Питер. Это же очевидно.
19:16
DENsid
Видно было, что Денис завёлся... Буквально перед этим на Байрамяне судья его пожалел и предупредил устно. Тут агрессивная игра, прямая нога и так называемый "молоток", а это по правилам прямая красная.
19:10
FINIX
судьи + спартак крут глушак всегда играет грубо и грязно, в европе красных насобирал бы кучу,это у нас он заговоренный, как же он капитан спартака,-------------------------- возможно, вам изветсны такие имена, как Эдгар Давидс и Дженнаро Гаттузо. Тоже не балет танцевали на поле и кое каких успехов добились...
19:09
ЗЮК
bond1951,ты ртом работаешь,мужчин обслуживаешь.
19:09
Красноармеец К
За что?! Вопрос почему так поздно?! Глушаков настолько грубый и наглый игрок, что одно его поведение после свистка за его фол заслуживает наказания! С наглой рожей каждый раз аппелирует к зрителям! Возмущается! Абсолютный неадекват! Тот же жёсткий Вернблум ведёт на поле себя на попядок достойнее! И не опускается до такой низости.
19:09
MaMoHTuK
artasha777 Заработали наконец судьи за Питер ,заголовок- заказ принято!!!Миллер работает))) Самому не смешно от своих слов, лол? Спартак НИЧЕГО, ТУПО НИЧЕГО не сделал за весь матч, НИ ОДНОГО(!) опасного момента, слил 0:3, а у виноват судья? )))) Красавец, лол)
19:09
bond1951
ЭТОТ КОСТОЛОМ Может только языком бла бла нулевик полный......
19:07
lsergey733
alex-ls, поведение судьи, не замечающего откровенную грубость игроков Ростова, очень повлияло на исход матча. Бухаров оба мяча забивал с нарушением правил (в первом он подскек ногу Таски, во втором 100%-й офсайд). Не удалил игрока, толкнувшего Джано. И удалил Глушакова. Мало?
19:05
FINIX
А причём здесь вообще Нобоа? Судья свистнул после столкновения Глушака с Гацканом, где он, между прочим, сыграл чисто в мяч. Агрессивно - да. Но ЧИСТО! Нобоа подвернулся под руку уже потом и при всём желании нарушение на нём даже на карточку не тянуло. Не переводите стрелки! Судья не увидел, что Глушаков сыграл чисто с Гацканом, свистнул интуитивно, по ситуации. А потом судя по всему Денис ему сказал пару ласковых.
19:01
Tomai10
Кто то сомневается в победе? и КТО лучшая команда России??
19:00
artasha777
Заработали наконец судьи за Питер ,заголовок- заказ принято!!!Миллер работает)))
18:58
alex-ls
да ладно кроме красной Глушакову остальные ошибки арбитра не повлияли на игру, ростов заслуженно победил, хорошо бы он Краснодар обогнал, если честно. Каррера немного запутался с тактикой и парни самоуспокоились
18:55
avu1956
Заголовок должен был быть, не за что? а почему так поздно?
18:53
lsergey733
Странник-777, прав 100 %. И еще вопрос - третий мяч забивал Бухаров из полуметрового офсайда. Что про это не пишем? И весь матч судья пропускал откровенную грубость со стороны игроков Ростова. А как толкнули Джано? За такое даже в хоккее, где силовые приемы разрешены, удаляют. А тут молчок...
18:52
Роман72
там и фола то не было
18:51
75serg75
SemVA__________ Глушакова нужно было удалять ещё перед матчем с зенытиком.
18:50
Levbereg
Вообще я сам болельщик Ростова, но не понял за что удалили Глушакова. Тем более еще он наз земляк. Может просто достал судейскую команду?
18:49
судьи + спартак крут
глушак всегда играет грубо и грязно, в европе красных насобирал бы кучу,это у нас он заговоренный, как же он капитан спартака,
18:47
genas
всё нормально к матчу с цска подтянется к команде
18:46
SemVA
Глушакова нужно было удалять еще в первом тайме за агрессивно грубую игру
18:45
Kirrris
Удаление липовое! Где вы видете удар Глушакова Нобоа на красную?
18:45
карельский свинопас
при нормальном судействе Гуинплена не должно было быть на поле-он до этого минимум на две жк наиграл,только мясным много позволяется,как обычно....
18:43