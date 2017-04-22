За что удалили Глушакова

На 76-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" арбитр Михаил Вилков сначала наказал Дениса Глушакова желтой карточкой, а потом после подсказки кого-то из помощников заменил ее на красную и удалил спартаковского капитана.

Фол Дениса Глушакова на Кристиане Нобоа.

Фол полузащитника против Кристиана Нобоа, которого он ударил прямой ногой, по правилам игры действительно заслуживал подобного наказания. Не в пользу судьи сыграло то, что он первоначально принял другое решение.

Фол Дениса Глушакова на Кристиане Нобоа.

Сколько матчей пропустит Глушаков, зависит от того, как будет сформулирована причина удаления. (Александр БОБРОВ)

Фол Дениса Глушакова на Кристиане Нобоа.

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"