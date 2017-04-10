11:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На матч "Спартак" - "Зенит" назначат судью из Питера?

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Бригады арбитров на центральных матчах весенней части чемпионата России "Спартак""Зенит" (16 апреля) и ЦСКА – "Спартак" (30 апреля) расширят до шести человек. Помимо арбитров, ассистентов и резервных руководство департамента судейства и инспектирования РФС назначит на каждую из игр по два дополнительных ассистента.

Опытом работы "заворотчиками" на международных встречах обладают питерские судьи Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, москвичи Алексей Еськов и Игорь Федотов, а также ростовчанин Сергей Иванов. Федотов не сдал тест по физической подготовке и не допущен к судейству. Если использовать только упомянутых рефери, невозможно соблюсти принцип нейтральности. Получается, что придется отправить на встречу "Спартака" с "Зенитом" арбитра из Санкт-Петербурга (Лапочкина или Левникова) или из Москвы (Еськова).

Впрочем, не исключено, что руководители ДСИ назначат на этот матч дополнительного ассистента без опыта работы у ворот. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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echo2011

Оказывается,для судейства за воротами тоже нужно сдать тест по физподготовке...

12:44

1forever1

По моему только СМИ нагнетают обстановку вокруг судей, другим пох. Просто это единственный способ у нытиков отмазатся за неуд. результат

12:44

Нубяшка

Опытом работы "заворотчиками" на международных встречах обладают питерские судьи Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, москвичи Алексей Еськов и Игорь Федотов, а также ростовчанин Сергей Иванов. Федотов не сдал тест по физической подготовке и не допущен к судейству. Если использовать только упомянутых рефери, невозможно соблюсти принцип нейтральности. Получается, что придется отправить на встречу "Спартака" с "Зенитом" арбитра из Санкт-Петербурга (Лапочкина или Левникова) или из Москвы (Еськова). А В ЗАГОЛОВКЕ СУДЬЯ ИЗ ПИТЕРА

12:41

Производственник

Началось новое кривляние

12:28

FBS

Да че ревете мясные, даже если сольете, то скорее всего все равно станете чемпионами.

12:21

Нубяшка

да успокойтесь вы со своим судейством зенит напряжется на спартак а потом в остальных играх будут сливать румына

12:20

engaer

Ой, блин! Хорошо бы Спартак быстренько накидал 2-3 мяча Зениту и все это нытье про судейство закончилось. Заодно ЦСКА поднимется на второе, как более достойный.

12:15

Айл би бэк

Днище, уже и судей нет в России. Номер 61 в рейтинге.

12:14

regiment

без разницы с каким судьей Спартак размажет зенит

12:14

shpasic

за ворота Зенита поставить москвича, а за ворота Спартака - петербуржца.

12:05

thunderclap

Вброс-заголовок для баламошек от Боброва.

12:02

Курдин

и в чем проблема. одного москвича взять и одного питерца, только москвичу не забыть сказать, чтобы он Спартаку помогал

11:57

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Материалы других СМИ