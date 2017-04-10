На матч "Спартак" - "Зенит" назначат судью из Питера?

Бригады арбитров на центральных матчах весенней части чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (16 апреля) и ЦСКА – "Спартак" (30 апреля) расширят до шести человек. Помимо арбитров, ассистентов и резервных руководство департамента судейства и инспектирования РФС назначит на каждую из игр по два дополнительных ассистента.
Опытом работы "заворотчиками" на международных встречах обладают питерские судьи Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, москвичи Алексей Еськов и Игорь Федотов, а также ростовчанин Сергей Иванов. Федотов не сдал тест по физической подготовке и не допущен к судейству. Если использовать только упомянутых рефери, невозможно соблюсти принцип нейтральности. Получается, что придется отправить на встречу "Спартака" с "Зенитом" арбитра из Санкт-Петербурга (Лапочкина или Левникова) или из Москвы (Еськова).
Впрочем, не исключено, что руководители ДСИ назначат на этот матч дополнительного ассистента без опыта работы у ворот. (Александр БОБРОВ)
echo2011
Оказывается,для судейства за воротами тоже нужно сдать тест по физподготовке...
12:44
1forever1
По моему только СМИ нагнетают обстановку вокруг судей, другим пох. Просто это единственный способ у нытиков отмазатся за неуд. результат
12:44
Нубяшка
Опытом работы "заворотчиками" на международных встречах обладают питерские судьи Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, москвичи Алексей Еськов и Игорь Федотов, а также ростовчанин Сергей Иванов. Федотов не сдал тест по физической подготовке и не допущен к судейству. Если использовать только упомянутых рефери, невозможно соблюсти принцип нейтральности. Получается, что придется отправить на встречу "Спартака" с "Зенитом" арбитра из Санкт-Петербурга (Лапочкина или Левникова) или из Москвы (Еськова). А В ЗАГОЛОВКЕ СУДЬЯ ИЗ ПИТЕРА
12:41
Производственник
Началось новое кривляние
12:28
FBS
Да че ревете мясные, даже если сольете, то скорее всего все равно станете чемпионами.
12:21
Нубяшка
да успокойтесь вы со своим судейством зенит напряжется на спартак а потом в остальных играх будут сливать румына
12:20
engaer
Ой, блин! Хорошо бы Спартак быстренько накидал 2-3 мяча Зениту и все это нытье про судейство закончилось. Заодно ЦСКА поднимется на второе, как более достойный.
12:15
Айл би бэк
Днище, уже и судей нет в России. Номер 61 в рейтинге.
12:14
regiment
без разницы с каким судьей Спартак размажет зенит
12:14
shpasic
за ворота Зенита поставить москвича, а за ворота Спартака - петербуржца.
12:05
thunderclap
Вброс-заголовок для баламошек от Боброва.
12:02
Курдин
и в чем проблема. одного москвича взять и одного питерца, только москвичу не забыть сказать, чтобы он Спартаку помогал
11:57