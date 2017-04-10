На матч "Спартак" - "Зенит" назначат судью из Питера?

Бригады арбитров на центральных матчах весенней части чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (16 апреля) и ЦСКА – "Спартак" (30 апреля) расширят до шести человек. Помимо арбитров, ассистентов и резервных руководство департамента судейства и инспектирования РФС назначит на каждую из игр по два дополнительных ассистента.

Опытом работы "заворотчиками" на международных встречах обладают питерские судьи Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, москвичи Алексей Еськов и Игорь Федотов, а также ростовчанин Сергей Иванов. Федотов не сдал тест по физической подготовке и не допущен к судейству. Если использовать только упомянутых рефери, невозможно соблюсти принцип нейтральности. Получается, что придется отправить на встречу "Спартака" с "Зенитом" арбитра из Санкт-Петербурга (Лапочкина или Левникова) или из Москвы (Еськова).

Впрочем, не исключено, что руководители ДСИ назначат на этот матч дополнительного ассистента без опыта работы у ворот. (Александр БОБРОВ)