На день рождения болельщики подарили Кокорину автомат Калашникова

Как стало известно "СЭ", сегодня перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Арсеналом" двое болельщиков "Зенита" подарили нападающему Александру Кокорину копию автомата Калашникова. Впрочем, выглядела она довольно точно. Поводом для такого подарка стал день рождения Александра Кокорина, которому сегодня исполнилось 26 лет.
Выбор подарка объясняется тем, что первые буквы имени и фамилии форварда, а также сокращенное название автомата Калашникова совпадают и представляют собой аббревиатуру АК.
regjy
в коллекцию авто, надо было ему инвалидку подарить, производились такие в СССР
15:41
waimar
обезьяне лучше гранату
15:40
pushgun
Хотя нет ПМ и один боевой - плохой подарок. Кокоша .... - промахнется))))))
15:26
serzheo
🚀 Русские нагнут весь ми____ Вечно четвертым неудачником был ЦСКА, им и останется.
15:21
Новоуепинни
Надо было автомат алкашникова дарить
15:18
Новоуепинни
Алкаш-47
15:18
🚀 Русские нагнут весь ми
sergant89 А как форвард Кока никакой. Не удивительно что с Халком в атаке Зенит был монстром, а с Кокой не могут обыграть даже амкар. ============================================================================================================= Монстром был ЦСКА. А твой "монстр" Зенит с Халком за 4 года 3 чемпионства из 4 слил))
15:17
sergant89
Чтобы он застрелился. Надоели его пьяные дебоши выложенные напоказ в сеть. А как форвард Кока никакой. Не удивительно что с Халком в атаке Зенит был монстром, а с Кокой не могут обыграть даже амкар.
15:14
maxscorp78
по встречке с калашом))
15:03
Ботаникум
"Подарок" с НАМЁКОМ на "самообслуживание"!!!
14:59
serzheo
Веревку с мылом
14:45
pushgun
Лучше бы ПМ и один боевой.
14:41
sars882
подарили. сказали, что копия, а на самом деле боевой. надеются, что он по дурости вышебет себе мозги. буду надеяться и я
14:39
higagy
Вроде бы, призывы к самоубийству у нас в стране не одобряются.
14:37