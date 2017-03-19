На день рождения болельщики подарили Кокорину автомат Калашникова

Как стало известно "СЭ", сегодня перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Арсеналом" двое болельщиков "Зенита" подарили нападающему Александру Кокорину копию автомата Калашникова. Впрочем, выглядела она довольно точно. Поводом для такого подарка стал день рождения Александра Кокорина, которому сегодня исполнилось 26 лет.

Выбор подарка объясняется тем, что первые буквы имени и фамилии форварда, а также сокращенное название автомата Калашникова совпадают и представляют собой аббревиатуру АК.