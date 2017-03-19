14:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На день рождения болельщики подарили Кокорину автомат Калашникова

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Как стало известно "СЭ", сегодня перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Арсеналом" двое болельщиков "Зенита" подарили нападающему Александру Кокорину копию автомата Калашникова. Впрочем, выглядела она довольно точно. Поводом для такого подарка стал день рождения Александра Кокорина, которому сегодня исполнилось 26 лет.

Выбор подарка объясняется тем, что первые буквы имени и фамилии форварда, а также сокращенное название автомата Калашникова совпадают и представляют собой аббревиатуру АК.

 

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КОММЕНТАРИИ (14)
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regjy

в коллекцию авто, надо было ему инвалидку подарить, производились такие в СССР

15:41

waimar

обезьяне лучше гранату

15:40

pushgun

Хотя нет ПМ и один боевой - плохой подарок. Кокоша .... - промахнется))))))

15:26

serzheo

&#128640; Русские нагнут весь ми____ Вечно четвертым неудачником был ЦСКА, им и останется.

15:21

Новоуепинни

Надо было автомат алкашникова дарить

15:18

Новоуепинни

Алкаш-47

15:18

🚀 Русские нагнут весь ми

sergant89 А как форвард Кока никакой. Не удивительно что с Халком в атаке Зенит был монстром, а с Кокой не могут обыграть даже амкар. ============================================================================================================= Монстром был ЦСКА. А твой "монстр" Зенит с Халком за 4 года 3 чемпионства из 4 слил))

15:17

sergant89

Чтобы он застрелился. Надоели его пьяные дебоши выложенные напоказ в сеть. А как форвард Кока никакой. Не удивительно что с Халком в атаке Зенит был монстром, а с Кокой не могут обыграть даже амкар.

15:14

maxscorp78

по встречке с калашом))

15:03

Ботаникум

"Подарок" с НАМЁКОМ на "самообслуживание"!!!

14:59

serzheo

Веревку с мылом

14:45

pushgun

Лучше бы ПМ и один боевой.

14:41

sars882

подарили. сказали, что копия, а на самом деле боевой. надеются, что он по дурости вышебет себе мозги. буду надеяться и я

14:39

higagy

Вроде бы, призывы к самоубийству у нас в стране не одобряются.

14:37

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Материалы других СМИ