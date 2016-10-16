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Мирча Луческу: "Жулиану играл в морозную погоду за "Днепр", ему не привыкать"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии игры 10-го тура чемпионата России против "Урала" выразил сожаление в связи с отсутствием защитников Юрия Жиркова и Игоря Смольникова. Румынский специалист подчеркнул, что полузащитнику Жулиану не привыкать к морозной погоде.

– Мне жаль, что Жирков и Смольников отсутствуют, но их заменят Анюков и Кришито, которые справятся со своими обязанностями, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Луческу. – Жулиану? Он адаптирован и к командой игре, и к погодным условиям в Екатеринбурге. Он сталкивался со снегом во время выступлений за "Днепр", поэтому в том числе я и хотел видеть его в команде.

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"

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