Мирча Луческу: "ЦСКА ожил"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после гостевого матча 17-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) подчеркнул, что чемпионат России - очень ровный. На зимний перерыв сине-бело-голубые уходят на втором месте, на 3 очка опережая ЦСКА и на два отставая от "Спартака", у которого есть игра в запасе.

– Кто будет принимать участие в чемпионской гонке в следующем году?

– Мне сложно оценить эту ситуацию. Могу сказать, что мы начали сборы летом, многие приехали после сборных, были футболисты с травмами. Невозможно было хорошо провести этот период и подготовить команду. Сейчас будет два месяца подготовки, будет много матчей, наверное, будут новые игроки. Поэтому будет легче.

Что касается претендентов, то к ним присоединится ЦСКА, который сейчас ожил. Плюс – чемпионат России очень ровный, вы видели, что "Крылья Советов" сделали со "Спартаком". Любая игра может закончиться с тем или иным результатом. (Сергей ЦИММЕРМАН)