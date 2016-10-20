Маурисиу: "Если будет нужно, готов поработать еще кем-нибудь"

Нападающий "Зенита" Маурисиу в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Дандолком" в интервью "СЭ" рассказал про благотворительную акцию, в которой он сел за руль такси. По его словам, ему стало лучше на душе.

– Недавно вы в благотворительных целях сели за руль такси.

– Мне было очень приятно оттого, что я могу помочь одному человеку, для которого других шансов на спасение практически не существует ("Зенит" организовал масштабную акцию по сбору средств для протезирования девушки Ангелины Гараниной, потерявшей из-за болезни ногу. – Прим. "СЭ"). Потом, когда акция уже закончилась, я видел интервью Ангелины и ее семьи. Стало чуть лучше на душе. Если будет нужно, готов поработать еще кем-нибудь.

– Не страшно было ехать по городу с клиентом?

– Этот вопрос надо задать моему пассажиру! Но мне кажется, получилось хорошо. Правда, услуги таксиста он, по-моему, в итоге не оплатил. Хотя мог бы (смеется). Шучу, конечно.

– Вы по навигатору ехали?

– Нет. Всех улиц Петербурга я еще действительно не знаю. Поэтому на всякий случай передо мной по нужному маршруту шла специальная машина, а мы следовали за ней.