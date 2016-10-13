Массимо Каррера: "До приезда в Россию никогда не слышал о Бердыеве"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что рассматривает разные варианты игры в обороне, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. Также итальянец рассказал, что никогда не слышал до приезда в Россию о вице-президенте-тренере ростовчан Курбане Бердыеве.

– В строю после долгого перерыва все защитники "Спартака". Возможны ли перестановки в обороне после неудачного матча с "Зенитом"?

– Рассматриваю разные варианты. У меня будет время подумать сегодня и завтра.

– Слышали о тренере Бердыеве и "Ростове" до приезда в Россию?

– Нет, никогда не слышал. Не обращал внимания на российский футбол так пристально. Теперь же знаю, что он очень хороший тренер, он привел клуб в Лигу чемпионов.

– Можете сказать, что "Ростов" неудобная команда для вас, ведь играет она в схожей манере.

– Они хорошо закрываются, будем предпринимать меры, чтобы найти свободные зоны.