16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "До приезда в Россию никогда не слышал о Бердыеве"

0
0
0
4

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что рассматривает разные варианты игры в обороне, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. Также итальянец рассказал, что никогда не слышал до приезда в Россию о вице-президенте-тренере ростовчан Курбане Бердыеве.

– В строю после долгого перерыва все защитники "Спартака". Возможны ли перестановки в обороне после неудачного матча с "Зенитом"?

– Рассматриваю разные варианты. У меня будет время подумать сегодня и завтра.

– Слышали о тренере Бердыеве и "Ростове" до приезда в Россию?

– Нет, никогда не слышал. Не обращал внимания на российский футбол так пристально. Теперь же знаю, что он очень хороший тренер, он привел клуб в Лигу чемпионов.

– Можете сказать, что "Ростов" неудобная команда для вас, ведь играет она в схожей манере.

– Они хорошо закрываются, будем предпринимать меры, чтобы найти свободные зоны.

Опрос

Кто будет лидером премьер-лиги после 10-го тура?
голосовать
0
0
0
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

ty154 T

Про Бекиича у Гвардьолы спросиТе,синьор Карьера..

17:33

Rus_Tam

"Не обращал внимания на российский футбол...." ахахаха))))))))))))) Канеш не обращал, его у нас нету!)))) Страна то мы не футбольная)))

17:30

Delavar-80

1) Не слышал? это низкий уровень развития. 2) Завтра узнаешь.

17:10

Versus67

Спартаковский аФтобус будет. Ростов ЗАБЕЙ.

17:06

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ