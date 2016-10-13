Массимо Каррера: "До приезда в Россию никогда не слышал о Бердыеве"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что рассматривает разные варианты игры в обороне, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. Также итальянец рассказал, что никогда не слышал до приезда в Россию о вице-президенте-тренере ростовчан Курбане Бердыеве.
– В строю после долгого перерыва все защитники "Спартака". Возможны ли перестановки в обороне после неудачного матча с "Зенитом"?
– Рассматриваю разные варианты. У меня будет время подумать сегодня и завтра.
– Слышали о тренере Бердыеве и "Ростове" до приезда в Россию?
– Нет, никогда не слышал. Не обращал внимания на российский футбол так пристально. Теперь же знаю, что он очень хороший тренер, он привел клуб в Лигу чемпионов.
– Можете сказать, что "Ростов" неудобная команда для вас, ведь играет она в схожей манере.
– Они хорошо закрываются, будем предпринимать меры, чтобы найти свободные зоны.
ty154 T
Про Бекиича у Гвардьолы спросиТе,синьор Карьера..
17:33
Rus_Tam
"Не обращал внимания на российский футбол...." ахахаха))))))))))))) Канеш не обращал, его у нас нету!)))) Страна то мы не футбольная)))
17:30
Delavar-80
1) Не слышал? это низкий уровень развития. 2) Завтра узнаешь.
17:10
Versus67
Спартаковский аФтобус будет. Ростов ЗАБЕЙ.
17:06