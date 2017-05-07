Максим Калиниченко: "С завтрашнего дня "Спартак" должен жить Лигой чемпионов"

Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко отметил, что испытывает опустошение от чемпионства красно-белых. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Какие чувства сейчас испытываете?

– Как-то все скомкано. Вроде бы и эмоции, и в то же время опустошение. Сделали и сделали. Молодцы! – сказал Калиниченко. – Сейчас такое чувство, как будто я сам отыграл весь этот чемпионат. Все ждали этих золотых медалей, и я ждал, и вот дождались, слава богу. Когда долго идешь к вершине и приходишь, ничего кроме опустошения это не приносит. Нужно всем хорошенько отметить победу в чемпионате и ставить уже другие цели. Какие? Нужно уже жить Лигой чемпионов с завтрашнего дня.

– Ваши чувства схожи с теми, когда вы сами становились чемпионом?

– Для меня это первое чемпионство в роли болельщика. Поэтому сравнивать не очень корректно. Но эмоции новые. Морально это чемпионство далось тяжелее. Когда играешь – полегче. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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