Лука Джорджевич: "Если "Зенит" не предоставит игровую практику - поищу ее в другом клубе"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич отметил, что в скором времени рассчитывает полностью восстановиться от травмы. Черногорец подчеркнул, что хотел бы полностью отработать свой контракт с питерцами, который истекает летом 2020 года.

– Несмотря на то что я продолжительное время восстанавливаюсь и не играю, я чувствую себя очень хорошо в "Зените", – цитирует CdM Джорджевича. – Я тренируюсь каждый день и рассчитываю в скором времени полностью вернуться в строй.

Я люблю этот клуб и город и хотел бы выступать за "Зенит" до конца контракта. Больше всего я хочу получать игровую практику, и я надеюсь, что в "Зените" мне ее предоставят. Если нет – буду искать ее в другом месте.