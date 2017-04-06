19:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лука Джорджевич: "Если "Зенит" не предоставит игровую практику - поищу ее в другом клубе"

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Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич отметил, что в скором времени рассчитывает полностью восстановиться от травмы. Черногорец подчеркнул, что хотел бы полностью отработать свой контракт с питерцами, который истекает летом 2020 года.

– Несмотря на то что я продолжительное время восстанавливаюсь и не играю, я чувствую себя очень хорошо в "Зените", – цитирует CdM Джорджевича. – Я тренируюсь каждый день и рассчитываю в скором времени полностью вернуться в строй.

Я люблю этот клуб и город и хотел бы выступать за "Зенит" до конца контракта. Больше всего я хочу получать игровую практику, и я надеюсь, что в "Зените" мне ее предоставят. Если нет – буду искать ее в другом месте.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джин_SM(v3)

Давай Лука, качай баркас))

19:25

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