Леонид Федун: "Аленичев наступал на одни и те же грабли"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что решил не идти против общественного мнения при назначении Дмитрия Аленичева главным тренером команды. По его словам, в какой-то момент футболисты перестали верить в этого специалиста, после чего он и был уволен.

– Проясните: это Аленичев подал в отставку или вы его уволили?

– Не комментирую.

– Вы согласны с такой формулировкой: Аленичева вам по большому счету навязали ветераны, болельщики, "спартаковский дух"?

– Понимаете, нельзя жить в обществе и быть от него оторванным. Давление – в том числе, со стороны вашего издания – оказывалось достаточно сильное. Все хотели видеть Аленичева. И назначь мы кого-то другого, а у него бы потом не пошло... Я нормальный человек. И идти против такого общественного мнения было неразумно. Плюс надеялся, что если добавить не самому опытному специалисту несколько классных помощников, что-то может получиться. Не получилось.

– Когда вы это поняли?

– В конце прошлого сезона мы сами устроили встряску в коллективе, после чего команда забегала. Но потом началось то же самое. Человек наступал на одни и те же грабли. В такой момент команда перестает в него верить – а это самое страшное. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)