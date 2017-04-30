Леонид Федун: "Акинфеев по-прежнему жуткий везунчик"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) отметил великолепный выход на замену нападающего Зе Луиша. Федун заявил, что после этого результата ЦСКА не станет чемпионом России в уходящем сезоне.

– Зе Луиш великолепно вышел на замену, – сказал Федун. – Игра была хорошая, особенно второй тайм. Акинфеев по-прежнему жуткий везунчик. Столько моментов было, но мяч не шел в ворота. Так бы все закончилось раньше. Понятно, что ЦСКА уже не будет чемпионом, а нам надо оформить титул официально. Я так и сказал ребятам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Леонид Федун: "Спартак" пока еще не чемпион"