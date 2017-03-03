Кокорин и Кержаков вылетели с "Зенитом" в Москву на матч с ЦСКА

"Зенит" объявил состав команды, который отправился в Москву на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 4 марта.
В Москву вылетели:
вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;
защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиану, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;
нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.
После зимней паузы петербургский клуб идет на втором месте в турнирной таблице. Армейцы занимают третью строчку и уступают завтрашнему сопернику 3 очка.
внеигры
А Кержаков не сказал кого привезли под видом Кокорина
16:39
tchouk
просто он прилетел на собственном Бентли
16:06
mikeV
Ну, судя по протоколам и камерам ГИБДД, как минимум один зенитовец уже несколько дней в Москве
15:57