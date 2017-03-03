Кокорин и Кержаков вылетели с "Зенитом" в Москву на матч с ЦСКА

"Зенит" объявил состав команды, который отправился в Москву на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 4 марта.

В Москву вылетели:

вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиану, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.

После зимней паузы петербургский клуб идет на втором месте в турнирной таблице. Армейцы занимают третью строчку и уступают завтрашнему сопернику 3 очка.