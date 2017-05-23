Каррера - Луческу: "Судьи не помогали "Спартаку"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение, что арбитры в минувшем сезоне не повлияли на итоговое первое место в чемпионате России красно-белых. Ранее наставник "Зенита" Мирча Луческу критиковал судейство в премьер-лиге.

– Что бы я ответил Луческу, который считает, что "Спартаку" помогали судьи? Я могу сказать только одно: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали нашей команде, – цитирует ТАСС Карреру.

Артем Дзюба: "Нельзя сказать, что "Спартак" выиграл благодаря судейству"