Каррера - Луческу: "Судьи не помогали "Спартаку". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера - Луческу: "Судьи не помогали "Спартаку"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение, что арбитры в минувшем сезоне не повлияли на итоговое первое место в чемпионате России красно-белых. Ранее наставник "Зенита" Мирча Луческу критиковал судейство в премьер-лиге.

– Что бы я ответил Луческу, который считает, что "Спартаку" помогали судьи? Я могу сказать только одно: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали нашей команде, – цитирует ТАСС Карреру.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4273741

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