Артем Дзюба: "Нельзя сказать, что "Спартак" выиграл благодаря судейству"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба назвал закономерным чемпионство "Спартака"​ в сезоне-2016/17. Форвард отметил благосклонное отношение арбитров к красно-белым, но заметил, что это не стало ключевым фактором. "Спартак" по итогам чемпионата обошел ЦСКА на 7 очков, а "Зенит" – на 8.

– Чемпионат продолжается тридцать туров, просто так в нем не побеждают, – цитирует sportsdaily.ru Дзюбу. – Есть, конечно, много нюансов, о которых сейчас бессмысленно говорить. Проигравшие после драки кулаками не машут. Определенный фарт у "Спартака" был? Да. Команда объединилась – да. "Зенит" и ЦСКА в этот раз слабее, чем обычно, – да. Но это не умаляет заслуг "Спартака". Он набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА. Я, правда, никогда не видел, чтобы "Спартак" так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл "Спартак". Видел, как многие болельщики радовались, они заслужили, заждались.

На вершину "Спартак" забрался, посмотрим, как удержится на ней. Следующий сезон будет показательным. Лига чемпионов опять-таки. Мы, надеюсь, будем сильнее. Нам нужно укрепляться. "Зенит" не может третий сезон подряд остаться без титула.