21:07 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков, который не был удален, вывел "Спартак" вперед в матче с "Рубином"

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На 74-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак""Рубин" полузащитник красно-белых Денис Глушаков вывел свою команду вперед – 2:1. Хавбеку помог рикошет от игрока казанцев.

Отметим, что в начале второго тайма Глушаков прямой ногой ударил в голень Жонатаса, но арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил игрока красно-белых.

Вилков ошибочно не удалил Глушакова //
Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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marksan

Странник-777______ а удар всё-таки был? Или теперь будешь, спартач, доказывать, что надо измерять силу удара? И в зависимости от этого определять цвет карточки?

22:12 5 декабря

Странник-777

Удар бы не в колено, а икроножную мышцу. И какой силы был этот удар (может вообще еле коснулся) на повторе не определить...

21:57 5 декабря

ki

правильно, потому что Глушак - это ПОХОРОНЫ! ))

21:51 5 декабря

честный человечишко

Вы больны на всю голову. Учите правила. Вилков все единоборства судил в одну сторону. В пользу "Рубина" ...

21:44 5 декабря

Ivenhoe

И они еще недовольны судейством? Сегодняшние три очка - просто новогодний подарок, и еще свинью подложил Вилков Питеру и ЦСКА(((

21:21 5 декабря

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Материалы других СМИ