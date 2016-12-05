Глушаков, который не был удален, вывел "Спартак" вперед в матче с "Рубином"

На 74-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" полузащитник красно-белых Денис Глушаков вывел свою команду вперед – 2:1. Хавбеку помог рикошет от игрока казанцев.
Отметим, что в начале второго тайма Глушаков прямой ногой ударил в голень Жонатаса, но арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил игрока красно-белых.
Вилков ошибочно не удалил Глушакова //
Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"
marksan
Странник-777______ а удар всё-таки был? Или теперь будешь, спартач, доказывать, что надо измерять силу удара? И в зависимости от этого определять цвет карточки?
22:12 5 декабря
Странник-777
Удар бы не в колено, а икроножную мышцу. И какой силы был этот удар (может вообще еле коснулся) на повторе не определить...
21:57 5 декабря
ki
правильно, потому что Глушак - это ПОХОРОНЫ! ))
21:51 5 декабря
честный человечишко
Вы больны на всю голову. Учите правила. Вилков все единоборства судил в одну сторону. В пользу "Рубина" ...
21:44 5 декабря
Ivenhoe
И они еще недовольны судейством? Сегодняшние три очка - просто новогодний подарок, и еще свинью подложил Вилков Питеру и ЦСКА(((
21:21 5 декабря