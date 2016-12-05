Глушаков, который не был удален, вывел "Спартак" вперед в матче с "Рубином"

На 74-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" полузащитник красно-белых Денис Глушаков вывел свою команду вперед – 2:1. Хавбеку помог рикошет от игрока казанцев.

Отметим, что в начале второго тайма Глушаков прямой ногой ударил в голень Жонатаса, но арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил игрока красно-белых.

Вилков ошибочно не удалил Глушакова //

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"