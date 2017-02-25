Георгий Тигиев: "Переход в "Спартак" произошел очень быстро"

Новичок "Спартака" Георгий Тигиев в интервью клубной пресс-службе признался, что в детстве играл в атаке. По словам 21-летнего защитника, на профессиональном уровне в последний раз он забивал три года назад.

– Все произошло очень быстро, – сказал Тигиев. – За два дня до окончания срока дозаявок мой агент позвонил в Турцию, где я находился на сборе. Я прилетел в Москву, прошел медобследование, в пятницу с утра поставил свою подпись под контрактом, ближе к вечеру вылетел из Москвы в Малагу – и уже поздно ночью приехал сюда, в отель.

– Путь в РФПЛ получился долгим: на молодежном уровне вы сменили несколько клубов.

– Да, четыре года провел к костромском "Динамо", после чего наш тренер забрал меня и еще троих ребят в "Коломяги". Оттуда через полгода я поехал на просмотр в дубль "Кубани". Меня взяли. Отыграл сезон, дальше перебрался в "Торпедо", а последние полтора года выступал за "Анжи".

– В обороне играете с детства?

– Нет, позиций на поле поменял не меньше, чем команд (улыбается). Перепробовал все: начинал в нападении, потом перешел в полузащиту, а в итоге стал защитником.

– А сейчас, судя по статистике, полностью сосредоточены на своих непосредственных обязанностях?

– В последний раз забивал, по-моему, еще за "Кубань", года три назад. Но ничего, у меня все впереди.