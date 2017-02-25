Георгий Тигиев: "Не мог поверить, когда Капелло включил меня в расширенный список сборной"

Новичок "Спартака" Георгий Тигиев в интервью клубной пресс-службе признался, что для него стало полной неожиданностью включение в расширенный список сборной России. 21-летний защитник был отмечен Фабио Капелло, который тогда возглавлял национальную команду, в мае 2015 года перед матчами с Австрией и Белоруссией.

– Какие у защитника Тигиева сильные стороны?

– Это не ко мне вопрос, а к тренерам. Я, честно говоря, не привык на такие темы рассуждать.

– Но вы даже на Фабио Капелло сумели произвести впечатление: попали при нем в расширенный список сборной.

– Это была полная неожиданность! Я дебютировал за "Торпедо" в матче с "Рубином", потом сыграл еще три встречи. А за день до моего 20-летия подходит пресс-атташе и говорит: "Поздравляю!" Я отвечаю, что день рождения у меня завтра. А он объясняет, что поздравил с вызовом в сборную. Я решил, что в молодежную, поблагодарил. И только тогда он объяснил, что речь о расширенном списке главной команды.

Конечно, я долго не мог поверить. В сборную? Так рано? Но быстро осознал, что это приглашение – всего лишь аванс. Чтобы играть в сборной постоянно, нужно очень много работать. Зато теперь у меня есть конкретная цель. Работать я готов и, думаю, у меня все должно получиться.