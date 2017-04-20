Геннадий Орлов: "Все идет к отставке Луческу"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу близок к отставке. Питерцы идут на третьем месте в чемпионате России, отставая от лидирующего "Спартака" на 11 очков. В игре 23-го тура "Зенит" уступил красно-белым 1:2.

– Отставка Луческу? Все к этому идет, но это клуб должен определить, – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". – На кону стоит выход в Лигу чемпионов. Это 18-20 миллионов евро – это и бюджет другой.

Матч со "Спартаком" показал, что команда не готова физически, да еще и тактически. "Спартак" выглядел мобильнее и заслуженно победил. В первом круге "Зенит" победил – 4:2, тогда еще Витсель был. А во втором матче полностью не готовы были центральные полузащитники. Как Кокорин сыграл? Ну никак. Мирча Луческу не справился с задачей. Не сделал команду на весенний период. Клуб должен определиться, какие перспективы с Луческу.