Геннадий Орлов: "Главный виновник поражения "Зенита" от "Краснодара" - Кришито"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" выразил мнение, что главным виновником поражения "Зенита" от "Краснодара" в гостевом матче 15-го тура чемпионата России (1:2) стал защитник Доменико Кришито. При этом, по словам Орлова, питерский клуб провел один из лучших матчей в сезоне.

– Шокированы поражением?

– Почему шокирован? Это же футбол. Во-первых, "Зенит", на мой взгляд, провел один из лучших своих матчей по качеству футбола. Играли-то хорошо, если не брать концовку.

– Что же случилось в финале?

– Ошибки и стечение обстоятельств. Окриашвили все-таки таким ударом попал в ворота… Не каждый день увидишь. Вообще отличный матч получился – украшение нашего чемпионата!

– Главный виновник поражения?

– Кришито.

– Не Лодыгин?

– Нет. Зачем Кришито сам себе подыгрывал в эпизоде с первым пропущенным голом, чтобы потом отбить? Я вообще вижу главную проблему нынешнего "Зенита" в отсутствии классного центрального защитника. Когда уходил Гарай, надо было искать ему замену. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Геннадий Орлов: "Дзюба и Лодыгин могли попетушиться, но в драку не верю"