Фернанду: "Нам все равно, что происходит у "Зенита" и ЦСКА"

Полузащитник "Спартака" Фернанду после игры 19-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что команда не лучшим образом начала встречу, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Бразилец подчеркнул, что во втором тайме команда стала чувствовать себя комфортнее.
– Мы начали матч не лучшим образом, но во втором тайме поняли, как надо играть, чтобы одержать победу, – сказал Фернанду. – После перерыва наш футбол стал уже лучше. Изначально понимали, что предстоит тяжелая встреча, ведь "Анжи" – соперник, который умеет хорошо обороняться. Но все-таки выиграли.
– В чем были проблемы в первом тайме? Почему возникал такой брак в передачах?
– "Анжи" хорошо перекрывал зоны, а мы порой торопились. Во втором тайме успокоились, стали чувствовать себя комфортнее. Появилось сразу больше свободных зон для атак.
– Популярная точка зрения: на настрой "Спартака" повлиял результат матча в Перми, где ваш главный конкурент "Зенит" уступил "Амкару".
– Нет. Нам абсолютно все равно на то, что происходит с "Зенитом" и ЦСКА. Наше дело – играть самим. Если наш футбол плох, то нас мало интересует, выигрывают ли конкуренты или нет. Мы решаем каждый матч свои задачи.
– Но сегодня вы смотрели матч "Зенита", знали ведь результат?
– (Смеется). Смотрел. Но не потому, что меня интересовала петербургская команда, а потому, что я просто люблю смотреть футбол.
higagy
Кажется, что бразилец не так любит футбол, как говорит. Смотреть Амкар-Зенит ради эстетического удовольствия - занятие сомнительное.
20:35
Der schwein
marksan Спартак - команда без будущего! Собрали отходы производства на один год! 20:04--------- Мне интересно : А какая команда с будущим ??? Зенит? ЦСКА? или может быть Локомотив с Краснодаром? )
20:13
Der schwein
marksan Спартак - команда без будущего! Собрали отходы производства на один год! 20:04--------- Мне интересно : А какая команда с будущим ??? Зенит? ЦСКА? или может быть Локомотив с Краснодаром? ) Хотя, ты и не ответишь, ибо сам не знаешь)))
20:08
ЗЮК
marksan,ты путаешь с содержимым своей черепушки.
20:08
marksan
Спартак - команда без будущего! Собрали отходы производства на один год!
20:04
Jean4
***, как Троцкий!
19:57
Xen1um
ak-09, странно, ведь ты в нем живешь.
19:55