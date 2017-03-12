19:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фернанду: "Нам все равно, что происходит у "Зенита" и ЦСКА"

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Полузащитник "Спартака" Фернанду после игры 19-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что команда не лучшим образом начала встречу, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Бразилец подчеркнул, что во втором тайме команда стала чувствовать себя комфортнее.

 
Воскресенье. Москва. Тушино. "Спартак" - "Анжи" - 1:0. Александр САМЕДОВ забивает единственный гол.Самедов – это голова! "Спартак" уходит в отрыв от ЦСКА и "Зенита"

– Мы начали матч не лучшим образом, но во втором тайме поняли, как надо играть, чтобы одержать победу, – сказал Фернанду. – После перерыва наш футбол стал уже лучше. Изначально понимали, что предстоит тяжелая встреча, ведь "Анжи" – соперник, который умеет хорошо обороняться. Но все-таки выиграли.

– В чем были проблемы в первом тайме? Почему возникал такой брак в передачах?

– "Анжи" хорошо перекрывал зоны, а мы порой торопились. Во втором тайме успокоились, стали чувствовать себя комфортнее. Появилось сразу больше свободных зон для атак.

– Популярная точка зрения: на настрой "Спартака" повлиял результат матча в Перми, где ваш главный конкурент "Зенит" уступил "Амкару".

– Нет. Нам абсолютно все равно на то, что происходит с "Зенитом" и ЦСКА. Наше дело – играть самим. Если наш футбол плох, то нас мало интересует, выигрывают ли конкуренты или нет. Мы решаем каждый матч свои задачи.

– Но сегодня вы смотрели матч "Зенита", знали ведь результат?

– (Смеется). Смотрел. Но не потому, что меня интересовала петербургская команда, а потому, что я просто люблю смотреть футбол.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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higagy

Кажется, что бразилец не так любит футбол, как говорит. Смотреть Амкар-Зенит ради эстетического удовольствия - занятие сомнительное.

20:35

Der schwein

marksan Спартак - команда без будущего! Собрали отходы производства на один год! 20:04--------- Мне интересно : А какая команда с будущим ??? Зенит? ЦСКА? или может быть Локомотив с Краснодаром? )

20:13

Der schwein

marksan Спартак - команда без будущего! Собрали отходы производства на один год! 20:04--------- Мне интересно : А какая команда с будущим ??? Зенит? ЦСКА? или может быть Локомотив с Краснодаром? ) Хотя, ты и не ответишь, ибо сам не знаешь)))

20:08

ЗЮК

marksan,ты путаешь с содержимым своей черепушки.

20:08

marksan

Спартак - команда без будущего! Собрали отходы производства на один год!

20:04

Jean4

***, как Троцкий!

19:57

Xen1um

ak-09, странно, ведь ты в нем живешь.

19:55

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