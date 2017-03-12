Фернанду: "Нам все равно, что происходит у "Зенита" и ЦСКА"

Полузащитник "Спартака" Фернанду после игры 19-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что команда не лучшим образом начала встречу, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Бразилец подчеркнул, что во втором тайме команда стала чувствовать себя комфортнее.

– Мы начали матч не лучшим образом, но во втором тайме поняли, как надо играть, чтобы одержать победу, – сказал Фернанду. – После перерыва наш футбол стал уже лучше. Изначально понимали, что предстоит тяжелая встреча, ведь "Анжи" – соперник, который умеет хорошо обороняться. Но все-таки выиграли.

– В чем были проблемы в первом тайме? Почему возникал такой брак в передачах?

– "Анжи" хорошо перекрывал зоны, а мы порой торопились. Во втором тайме успокоились, стали чувствовать себя комфортнее. Появилось сразу больше свободных зон для атак.

– Популярная точка зрения: на настрой "Спартака" повлиял результат матча в Перми, где ваш главный конкурент "Зенит" уступил "Амкару".

– Нет. Нам абсолютно все равно на то, что происходит с "Зенитом" и ЦСКА. Наше дело – играть самим. Если наш футбол плох, то нас мало интересует, выигрывают ли конкуренты или нет. Мы решаем каждый матч свои задачи.

– Но сегодня вы смотрели матч "Зенита", знали ведь результат?

– (Смеется). Смотрел. Но не потому, что меня интересовала петербургская команда, а потому, что я просто люблю смотреть футбол.