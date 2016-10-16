Федотов ошибочно не удалил Павлюченко за умышленный удар

На 54-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Урал" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Игорь Федотов. Он не удалил с поля нападающего хозяев Романа Павлюченко, который, проиграв единоборство Нету, нанес ему сзади умышленный удар левой ногой. Судья, который бежал за футболистами и видел, что произошло, почему-то ограничился предупреждением. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"