15:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Федотов ошибочно не удалил Павлюченко за умышленный удар

Момент с нарушение Романа ПАВЛЮЧЕНКО.
Момент с нарушение Романа ПАВЛЮЧЕНКО.
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На 54-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Урал""Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Игорь Федотов. Он не удалил с поля нападающего хозяев Романа Павлюченко, который, проиграв единоборство Нету, нанес ему сзади умышленный удар левой ногой. Судья, который бежал за футболистами и видел, что произошло, почему-то ограничился предупреждением. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Pleafant

Хорошо,что не удалил.Иначе, краснобелая братия опять бы на неделю завыла,что Газпром всех купил.

16:17

Гаттузо зол!

Xen1um ///\Себя лучше пожалей! Как бы это помякше сказать- херувимчик без крыльев.

16:16

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну дак судья-то московский. и Урал не против срамтака играл. а так бы сразу 3-х удалил наверное.

16:10

Xen1um

Гаттузо зол!, все твои комментарии просто пропитаны ненавистью, жаль тебя

16:08

Babkin Vnuk

А Чего Москвичи не пишут, мол Зенит все купил?)

15:32

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