Федотов ошибочно не удалил Павлюченко за умышленный удар

На 54-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Урал" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Игорь Федотов. Он не удалил с поля нападающего хозяев Романа Павлюченко, который, проиграв единоборство Нету, нанес ему сзади умышленный удар левой ногой. Судья, который бежал за футболистами и видел, что произошло, почему-то ограничился предупреждением. (Александр БОБРОВ)
Pleafant
Хорошо,что не удалил.Иначе, краснобелая братия опять бы на неделю завыла,что Газпром всех купил.
16:17
Гаттузо зол!
Xen1um ///\Себя лучше пожалей! Как бы это помякше сказать- херувимчик без крыльев.
16:16
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну дак судья-то московский. и Урал не против срамтака играл. а так бы сразу 3-х удалил наверное.
16:10
Xen1um
Гаттузо зол!, все твои комментарии просто пропитаны ненавистью, жаль тебя
16:08
Babkin Vnuk
А Чего Москвичи не пишут, мол Зенит все купил?)
15:32