Дзюба снова забил "Спартаку" и не стал праздновать гол

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сравнял счет в матче 23-го тура чемпионата России против "Спартака" – 1:1. Экс-игрок красно-белых, как и обещал, не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды. Форвард проводит 4-ю игру в футболке "Зенита" против "Спартака". На его счету 4 мяча в матчах с московским клубом.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"