21:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба снова забил "Спартаку" и не стал праздновать гол

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сравнял счет в матче 23-го тура чемпионата России против "Спартака" – 1:1. Экс-игрок красно-белых, как и обещал, не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды. Форвард проводит 4-ю игру в футболке "Зенита" против "Спартака". На его счету 4 мяча в матчах с московским клубом.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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regiment

да лан. попраздновал бы уже

22:48

Brother Beyond

Дзюба провёл хороший матч. Ему бы ещё на поле поменьше языком болтать - цены бы не было.

22:47

П_о_в_а_р

А будет ли Артемий праздновать чемпионство Спартака?)) Спросите его, плз.)

22:40

миха 108

Артём, что-то спартаковское в тебе осталось....

22:17

LEROYTOTO001

Спартак- Чемпион!!!! А Дзюба нам классный гол забил!!!!! Вот- бы за сборную ТАК!!!!!!

22:17

redshark

Да можешь праздновать, ты уже не наш! Спартак чемпион!

22:02

ki

дзюба молодец. у него одна проблема, что играет по-настоящему только два матча в году. так бы давно был бы нашим месси/рональду.

21:58

Don Miguel

И чего он не праздновал? По моему, вообще ошалел

21:37

tagov

Мужик сказал - мужик сделал!

21:36

Почти

Прогноз Радимова не сработал .100 процентов

21:30

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