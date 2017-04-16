Дзюба снова забил "Спартаку" и не стал праздновать гол

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сравнял счет в матче 23-го тура чемпионата России против "Спартака" – 1:1. Экс-игрок красно-белых, как и обещал, не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды. Форвард проводит 4-ю игру в футболке "Зенита" против "Спартака". На его счету 4 мяча в матчах с московским клубом.
Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #СпартакЗенит 1:1 66' Артём Дзюба pic.twitter.com/EOR6nfwrQ2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 апреля 2017 г.
regiment
да лан. попраздновал бы уже
22:48
Brother Beyond
Дзюба провёл хороший матч. Ему бы ещё на поле поменьше языком болтать - цены бы не было.
22:47
П_о_в_а_р
А будет ли Артемий праздновать чемпионство Спартака?)) Спросите его, плз.)
22:40
миха 108
Артём, что-то спартаковское в тебе осталось....
22:17
LEROYTOTO001
Спартак- Чемпион!!!! А Дзюба нам классный гол забил!!!!! Вот- бы за сборную ТАК!!!!!!
22:17
redshark
Да можешь праздновать, ты уже не наш! Спартак чемпион!
22:02
ki
дзюба молодец. у него одна проблема, что играет по-настоящему только два матча в году. так бы давно был бы нашим месси/рональду.
21:58
Don Miguel
И чего он не праздновал? По моему, вообще ошалел
21:37
tagov
Мужик сказал - мужик сделал!
21:36
Почти
Прогноз Радимова не сработал .100 процентов
21:30