Дмитрий Кириченко: "Не понял претензии "Спартака" к судейству матча с "Уфой"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко в преддверии матча 10-го тура премьер-лиги против "Спартака" выразил мнение, что судейство не будет основной темой обсуждения после игры. Встреча состоится 15 октября, начало - в 19.30 по московскому времени.

– "Спартак" жаловался на арбитраж в матчах с "Уфой", "Зенитом".

– Смотрел встречу "Спартака" с уфимцами и не совсем понял их претензии к судье.

– Спартаковцы сетовали на два нарушения правил в штрафной площади.

– Тогда в каждой игре можно назначать в обе стороны по пять-шесть 11-метровых за такие падения. По мне, судейство в том матче было нормальным. Уверен, что в субботу на первый план выйдет сам футбол, а о работе арбитров никто говорить не будет. (Сергей АСТАХОВ)

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