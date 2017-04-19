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Денис Глушаков: "Судейство в матче "Спартак" - "Зенит"? В игре "Реал" - "Бавария" вон чего творилось..."

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что бессмысленно винить в чем-либо судей по итогам матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1). Капитан москвичей подчеркнул, что на их команду у всех клубов премьер-лиги особенный настрой.

 
Вторник. Мадрид. "Реал" - "Бавария" - 4:2. 105-я минута. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ с партнерами празднует второй гол.Пусть судьи загубят и класико!

– В РФС сегодня постановили, что в матче с "Зенитом" судье следовало назначить пенальти в ворота "Спартака" за игру рукой Комбарова. Можно сказать, питерцам воздалось за матч первого круга?

– Мне тяжело комментировать подобные решения. Есть арбитры, есть специалисты по судейству. Мне с моей точки показалось, что Дима рукой не играл. Вообще подумал, что мяч попал ему в лоб и отлетел. Только потом на повторе увидел. Ну, попал мяч руку... Но судья решил, что это не было фолом. Такой у него, значит, был ракурс. Все люди ошибаются. Это футбол, это жизнь. Бессмысленно винить судей – результат уже есть. В матче "Реал""Бавария" вон чего творилось...

– Отрыв "Спартака" стал еще внушительнее, но сомнений в том, что вы удержите лидерство, все равно хватает. Лидерство давит?

– Не давит. Мы уже давно лидируем. Живем сегодняшним днем. Никаких иллюзий – еще ничего не выиграли, не довели дело до конца. И ни о каких медалях не думаем. Так было до "Зенита", до "Оренбурга" и так далее. Спокойно работаем.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Арбитр Александр ЕГОРОВ, спартаковец ФЕРНАНДУ и зенитовец ДАННИ."Спартак" - "Зенит": судьи не назначили пенальти в ворота хозяев

– Просто болельщики красно-белых так привыкли, что каждый год все заканчивается отнюдь не "хэппи эндом"...

– Ну, знаете ли (улыбается)... На нас все и раньше, и сейчас настраиваются особенно, бьются, грызутся. И играть нам тяжело с каждым соперником. "Спартак" для всех – как красная тряпка для быка. Никого не хотят обыграть так, как нас. Но в этом сезоне мы стали агрессивнее, никаких "недонастроев" нет.

– И в чем же секрет этой агрессивности?

– Команда собралась. После поражения в Лиге Европы мы чувствовали, как расстроены болельщики, сами переживали. Посмотрели друг другу в глаза... Нет, это был не испуг. Но отношение в команде изменилось. Стали правильно относиться к футболу, убивались на тренировках. А когда убиваешься на тренировках, то и в матчах убиваешься – никто не халявит!

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"Спартак" - "Зенит": стоило ли назначить пенальти после попадания мяча в руку Комбарова?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Бомжам и так в этом сезоне левых пеналей надарили, пусть теперь сидят на сухом пайке 2 сезона и болтаются в середине таблицы.

18:55

Вопреки

Гнилые ребятки собрались ныне в назначаемом чемпионе... Вспомните истерики этого мерзопакостного, бьющего из подтишка и убегающего с поля, симулируя травму,после матча первого круга в Питере или вопли после унижения в Ростове прошлой весной - арбитры убивают Спартак, судьи продажные, заговор против "народной" команды"... а сейчас, когда в пользу Спартака с теми же питерскими, да и в осеннем матче с Ростовом с двумя удалениями у дончан - все ошибаются, значит такой ракурс был у арбитра, его право. И вот такие клоуны будут ныне в фаворе, представляя Страну в еврокубках ? Грустно, уважаемые.

18:54

k_xenon

Я болельщик Спартака (не из Москвы), но считаю, что СТОИЛО НАЗНАЧИТЬ ПЕНАЛЬТИ ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ МЯЧА В РУКУ КОМБАРОВА!!! СПАРТАК ВСЕ РАВНО ЗАБИЛ БЫ БОЛЬШЕ ЗЕНИТА, ЗАТО МЕНЬШЕ БЫ БОЛТОВНИ БЫ БЫЛО!!!

18:46

shpasic

в следующий раз, когда снова засудят Спартак, тогда Денис вспомнит свои слова, мол, а у них-то вон чего вообще творилось))

18:43

merniloskut

От этих слов ещё одна кляча сдохла от зависти!)))

18:32

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