Денис Глушаков: "Судейство в матче "Спартак" - "Зенит"? В игре "Реал" - "Бавария" вон чего творилось..."

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что бессмысленно винить в чем-либо судей по итогам матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1). Капитан москвичей подчеркнул, что на их команду у всех клубов премьер-лиги особенный настрой.

– В РФС сегодня постановили, что в матче с "Зенитом" судье следовало назначить пенальти в ворота "Спартака" за игру рукой Комбарова. Можно сказать, питерцам воздалось за матч первого круга?

– Мне тяжело комментировать подобные решения. Есть арбитры, есть специалисты по судейству. Мне с моей точки показалось, что Дима рукой не играл. Вообще подумал, что мяч попал ему в лоб и отлетел. Только потом на повторе увидел. Ну, попал мяч руку... Но судья решил, что это не было фолом. Такой у него, значит, был ракурс. Все люди ошибаются. Это футбол, это жизнь. Бессмысленно винить судей – результат уже есть. В матче "Реал" – "Бавария" вон чего творилось...

– Отрыв "Спартака" стал еще внушительнее, но сомнений в том, что вы удержите лидерство, все равно хватает. Лидерство давит?

– Не давит. Мы уже давно лидируем. Живем сегодняшним днем. Никаких иллюзий – еще ничего не выиграли, не довели дело до конца. И ни о каких медалях не думаем. Так было до "Зенита", до "Оренбурга" и так далее. Спокойно работаем.

– Просто болельщики красно-белых так привыкли, что каждый год все заканчивается отнюдь не "хэппи эндом"...

– Ну, знаете ли (улыбается)... На нас все и раньше, и сейчас настраиваются особенно, бьются, грызутся. И играть нам тяжело с каждым соперником. "Спартак" для всех – как красная тряпка для быка. Никого не хотят обыграть так, как нас. Но в этом сезоне мы стали агрессивнее, никаких "недонастроев" нет.

– И в чем же секрет этой агрессивности?

– Команда собралась. После поражения в Лиге Европы мы чувствовали, как расстроены болельщики, сами переживали. Посмотрели друг другу в глаза... Нет, это был не испуг. Но отношение в команде изменилось. Стали правильно относиться к футболу, убивались на тренировках. А когда убиваешься на тренировках, то и в матчах убиваешься – никто не халявит!

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