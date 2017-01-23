Денис Глушаков: "Каррера и Капелло во многом похожи"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что Массимо Каррера и Фабио Капелло во многом похожи. По словам российского полузащитника, у обоих итальянских специалистов одинаковый менталитет.

– Есть ощущение, что Каррера, не говорящий на иностранных языках, понял русскую душу лучше, чем многие наши тренеры.

– Думаю, что не все еще. У него все впереди.

– Чем все-таки Каррера так привлек на свою сторону?

– Когда убрали Аленичева, а его оставили исполняющим обязанности главного тренера, решался вопрос – будет Бердыев или нет, Каррера в открытую говорил: "Ребята, я исполняю обязанности. Сегодня есть, завтра меня может не быть. Но вы останетесь. Вы играете в футбол за себя, за "Спартак". Не за меня. Мы с Пилипчуком можем вам только чуть-чуть помочь. Выходите, бейтесь".

– Есть у Карреры какая-то схожесть с другим хорошо знакомым вам итальянским тренером – Капелло? Тот был намного жестче?

– Менталитет у них одинаковый. И вообще они во многом похожи. В тренировочном процессе, быту, характере. А единственную непохожесть определяет разный возраст. Каррера сравнительно недавно закончил (главный тренер "Спартака" выступал на профессиональном уровне до 44 лет. – Прим. И. Р.), а у Капелло вон какая тренерская карьера за спиной.

Возраст возрастом, а Фабио – нормальный адекватный мужик. У меня о нем остались хорошие воспоминания. Он многое мне дал – в жизни, в менталитете.

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