Данни: "Будем бороться до конца, чтобы стать чемпионами"

Полузащитник "Зенита" Данни отметил, что команда, несмотря на отставание в 8 очков от первого места, будет продолжать бороться за чемпионство. По словам португальца, он верит в своих партнеров.

– Никогда не сдавайтесь. Я хочу делать свою работу, хочу бороться за команду и верю в своих партнеров. Мы будем бороться до конца, чтобы стать чемпионами! Давай, "Зенит", – написал португалец в "Инстаграме".