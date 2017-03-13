Данни: "Будем бороться до конца, чтобы стать чемпионами"

Полузащитник "Зенита" Данни отметил, что команда, несмотря на отставание в 8 очков от первого места, будет продолжать бороться за чемпионство. По словам португальца, он верит в своих партнеров.
– Никогда не сдавайтесь. Я хочу делать свою работу, хочу бороться за команду и верю в своих партнеров. Мы будем бороться до конца, чтобы стать чемпионами! Давай, "Зенит", – написал португалец в "Инстаграме".
baltiec39
Играть надо а не бороться,борьбой уже поздновато заниматься)
16:52
serzheo
Bache Gabrielsen______ Рот закрой - чучело.
16:47
Bache Gabrielsen
Он храбро бился. Башкой об стенку.
16:27