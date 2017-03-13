16:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Данни: "Будем бороться до конца, чтобы стать чемпионами"

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Полузащитник "Зенита" Данни отметил, что команда, несмотря на отставание в 8 очков от первого места, будет продолжать бороться за чемпионство. По словам португальца, он верит в своих партнеров.

Никогда не сдавайтесь. Я хочу делать свою работу, хочу бороться за команду и верю в своих партнеров. Мы будем бороться до конца, чтобы стать чемпионами! Давай, "Зенит", – написал португалец в "Инстаграме".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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baltiec39

Играть надо а не бороться,борьбой уже поздновато заниматься)

16:52

serzheo

Bache Gabrielsen______ Рот закрой - чучело.

16:47

Bache Gabrielsen

Он храбро бился. Башкой об стенку.

16:27

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