ЦСКА предупредил о возможности ограничения доступа на матч молодежки со "Спартаком"

ЦСКА на своем официальном сайте объявил порядок доступа на матч молодежного первенства против "Спартака". Встреча состоится 29 апреля на стадионе "Октябрь" в 12.00 по московскому времени. Отметим, что единственная трибуна на арене вмещает чуть более трех тысяч человек.

"Обращаем ваше внимание, что количество мест на трибуне ограничено. В случае заполнения трибуны доступ на стадион будет прекращен. Билетная квота для болельщиков "Спартака" будет реализована клубом-соперником", – говорится в сообщении.

Напомним, что матч главных команд в рамках 26-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 30 апреля, начало встречи – в 17:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры