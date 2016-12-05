17:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Бойцы Росгвардии обеспечат безопасность на матче "Спартак" - "Рубин"

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Более 200 бойцов Росгвардии будут обеспечивать безопасность на матче 17-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии в Москве. Также в службе уточнили, что стадион и прилегающая территория будут обследованы кинологами со служебными собаками, проход зрителей будет осуществляться через металлодетекторы. 

Станции метрополитена, а также прилегающая территория будут патрулироваться усиленными нарядами сотрудников полиции и Росгвардии. 

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени.

Трансляция игры "Спартак" - "Рубин"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3842747

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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