Бойцы Росгвардии обеспечат безопасность на матче "Спартак" - "Рубин"

Более 200 бойцов Росгвардии будут обеспечивать безопасность на матче 17-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии в Москве. Также в службе уточнили, что стадион и прилегающая территория будут обследованы кинологами со служебными собаками, проход зрителей будет осуществляться через металлодетекторы.

Станции метрополитена, а также прилегающая территория будут патрулироваться усиленными нарядами сотрудников полиции и Росгвардии.

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени.

Трансляция игры "Спартак" - "Рубин"