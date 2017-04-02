17:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Кокорин? У нас любят со стороны обсуждать, кто дерево, кто полено. А с дивана встают - и то спотыкаются"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0) отметил голевую передачу Ибрагима Цаллагова. Также он вступился за одноклубника Александра Кокорина, передает из Казани спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

Бурлак не обижается на вас – вы часто через него забиваете?

– Это стечение обстоятельств. Тарас – очень хороший защитник. Мы правда часто пересекаемся, но это какой-то несчастный случай для него. Для меня хорошо, что удалось забить. Но надо и передачу Ибрагима Цаллагова отметить.

– Как оцените голевую передачу Кокорина на Данни?

– У нас хорошие игроки, в том числе и Кокорин. Многие пытаются шутить в его адрес. Это очень квалифицированный футболист. Он демонстрирует, играет. Был бы плохой, думаю, у Луческу не играл бы. У нас любят обсуждать игроков со стороны, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас куда ни глянь – все во всем профессионалы. Все всё умеют, все сидят... Хотя с дивана через раз встают и то спотыкаются. Пас Кокорина – на классе. Тем более при такой игре и при таком счете.

– Какое впечатление оставил матч РоссияБельгия?

– У меня – двоякое.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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sars882

только каждый адекватный человек землю грыз бы выступая за сборную своей страны, а не симулировал какие-то травмы, при этом выходя в играх клуба и забивая голы.

18:36

mikeV

Дзюба реально такой тупой, или просто делает вид, что не понимает сути претензий к Кокорину?

18:17

Wild Weasel

Если бы ты, Артемий, играл в футбол также, как я встаю с дивана (даже с баночкой пива) - ты был бы Игрочище, и не в ФК "Нытики", а в Барсе или Баварии )))

17:43

alexk78

Не надо быть поваром, чтобы понять, что блюдо - г..но!

17:41

serzheo

Товарищ Дзюба, ты бы не рассуждал о "диванных" и кто где спотыкается... Кто-то профессор ядерной физики, кто-то хирург, кто-то офицер, а ты просто игрулька, который за бабки в кедах по полю бегает, как клоун в цирке. Футболом у нас в стране все занимаются в той или иной степени, и все прекрасно видят кто и как играет. Так что внимай и слушай , что тебе умные люди говорят.

17:39

kaduly

Зюба скорей всего дерево,ну а полено тогда кокошка

17:37

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Да уж такого ""деревянного полена"", постоянно спотыкающегося в ""штрафной" соперника, нет НИГДЕ в мире.....

17:33

Pablo_75

Молодец!!! Так и надо поддерживать товарища.

17:30

Ботаникум

"Муму" прочитал, "философ"????

17:29

foreverCSKAforever

Привет всем тем клоунам...

17:28

Obl2007

Буратино говорливый...

17:28

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