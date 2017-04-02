Артем Дзюба: "Кокорин? У нас любят со стороны обсуждать, кто дерево, кто полено. А с дивана встают - и то спотыкаются"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0) отметил голевую передачу Ибрагима Цаллагова. Также он вступился за одноклубника Александра Кокорина, передает из Казани спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
– Бурлак не обижается на вас – вы часто через него забиваете?
– Это стечение обстоятельств. Тарас – очень хороший защитник. Мы правда часто пересекаемся, но это какой-то несчастный случай для него. Для меня хорошо, что удалось забить. Но надо и передачу Ибрагима Цаллагова отметить.
– Как оцените голевую передачу Кокорина на Данни?
– У нас хорошие игроки, в том числе и Кокорин. Многие пытаются шутить в его адрес. Это очень квалифицированный футболист. Он демонстрирует, играет. Был бы плохой, думаю, у Луческу не играл бы. У нас любят обсуждать игроков со стороны, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас куда ни глянь – все во всем профессионалы. Все всё умеют, все сидят... Хотя с дивана через раз встают и то спотыкаются. Пас Кокорина – на классе. Тем более при такой игре и при таком счете.
– Какое впечатление оставил матч Россия – Бельгия?
– У меня – двоякое.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #РубинЗенит 0:2 40' Мигель Данни pic.twitter.com/XQEYEYraZP– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
sars882
только каждый адекватный человек землю грыз бы выступая за сборную своей страны, а не симулировал какие-то травмы, при этом выходя в играх клуба и забивая голы.
18:36
mikeV
Дзюба реально такой тупой, или просто делает вид, что не понимает сути претензий к Кокорину?
18:17
Wild Weasel
Если бы ты, Артемий, играл в футбол также, как я встаю с дивана (даже с баночкой пива) - ты был бы Игрочище, и не в ФК "Нытики", а в Барсе или Баварии )))
17:43
alexk78
Не надо быть поваром, чтобы понять, что блюдо - г..но!
17:41
serzheo
Товарищ Дзюба, ты бы не рассуждал о "диванных" и кто где спотыкается... Кто-то профессор ядерной физики, кто-то хирург, кто-то офицер, а ты просто игрулька, который за бабки в кедах по полю бегает, как клоун в цирке. Футболом у нас в стране все занимаются в той или иной степени, и все прекрасно видят кто и как играет. Так что внимай и слушай , что тебе умные люди говорят.
17:39
kaduly
Зюба скорей всего дерево,ну а полено тогда кокошка
17:37
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Да уж такого ""деревянного полена"", постоянно спотыкающегося в ""штрафной" соперника, нет НИГДЕ в мире.....
17:33
Pablo_75
Молодец!!! Так и надо поддерживать товарища.
17:30
Ботаникум
"Муму" прочитал, "философ"????
17:29
foreverCSKAforever
Привет всем тем клоунам...
17:28
Obl2007
Буратино говорливый...
17:28