Артем Дзюба: "Кокорин? У нас любят со стороны обсуждать, кто дерево, кто полено. А с дивана встают - и то спотыкаются"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0) отметил голевую передачу Ибрагима Цаллагова. Также он вступился за одноклубника Александра Кокорина, передает из Казани спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Бурлак не обижается на вас – вы часто через него забиваете?

– Это стечение обстоятельств. Тарас – очень хороший защитник. Мы правда часто пересекаемся, но это какой-то несчастный случай для него. Для меня хорошо, что удалось забить. Но надо и передачу Ибрагима Цаллагова отметить.

– Как оцените голевую передачу Кокорина на Данни?

– У нас хорошие игроки, в том числе и Кокорин. Многие пытаются шутить в его адрес. Это очень квалифицированный футболист. Он демонстрирует, играет. Был бы плохой, думаю, у Луческу не играл бы. У нас любят обсуждать игроков со стороны, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас куда ни глянь – все во всем профессионалы. Все всё умеют, все сидят... Хотя с дивана через раз встают и то спотыкаются. Пас Кокорина – на классе. Тем более при такой игре и при таком счете.

– Какое впечатление оставил матч Россия – Бельгия?

– У меня – двоякое.