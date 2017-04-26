Андрей Будогосский: "Назначение арбитра на матч ЦСКА – "Спартак" состоится завтра"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский заявил, что арбитр на матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" будет назначен завтра. Будогосский отметил, что рассматриваются кандидатуры нескольких арбитров.

– Мы рассматриваем несколько разных вариантов, – сказал Будогосский. – Могу сказать, что рассматриваем модель с шестью арбитрами. Надо посмотреть, как завершится 25-й тур, чтобы принять окончательное решение. Назначение состоится, скорее всего, завтра утром. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.