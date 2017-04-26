Андрей Будогосский: "Назначение арбитра на матч ЦСКА – "Спартак" состоится завтра"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский заявил, что арбитр на матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" будет назначен завтра. Будогосский отметил, что рассматриваются кандидатуры нескольких арбитров.
– Мы рассматриваем несколько разных вариантов, – сказал Будогосский. – Могу сказать, что рассматриваем модель с шестью арбитрами. Надо посмотреть, как завершится 25-й тур, чтобы принять окончательное решение. Назначение состоится, скорее всего, завтра утром. (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
морпех
bep77///Да вряд ли...Как бы кого не "тянули"(если вообще имеет место),не будут же разбрасываться арбитрами !Тем более,если уж Еськова (прости Господи!)не только пожизненно не отстранили,а вообще де юре не наказали!
14:35
bep77
Для любого судейки, даже с Ямайки, этот матч будет последним, если проиграет Спартак!
14:31
морпех
Интересно,а какое дело делает Будогосский?Арбитры хотя бы судят,футболисты хотя бы как -то играют(иногда даже 22 человека "умудряются"ни разу не послать в сторону ворот мяч,а в почти половине матчей в створ ворот соперника 22 игрока за 90 минут посылают мяч не более 3 раз!
14:17
морпех
Всегда был против заговоров(да и сейчас не особо верю - не нравится,как говорится - не играй!),однако то,что почти все спецы не увидели "резонансного судейства"в матче Позор - Урал - навевает!И ещё - а взять вот,да и на матч назначить Еськова(прости Господи!)... - раз уж матч центральный,Еськов отсудил в прошлом матче все моменты" в соответствии с рекомендациями УЕФА и ФИФА",значит более принципиального,грамотного и непредвзятого арбитра не найти?
14:14
Gordon
О, только новость появилась, уже сетевой трусливый и закомплексованный деятель прокомментировал, не забыв исковеркать фамилию да поиграть сам с собой в игру "Я всё знаю" :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Скоро придут ещё несколько подобных и уверенно заподозрят Будогосского в связи с Гинером, Федуном, УЕФА, госдепом, пятой колонной и марсианскими захватчиками :-))))))))))))))))))))))))))))) А другие люди просто будут смотреть футбол и понимать, кто дело делает, как Будогосский, а кто только воняет.
14:00
СашаРичагин
Бедогоскин: на матч ЦСКА - Спартак назначу самого преданного арбитра, который всё сделает идеально, как мне и Миллеру надо - не сомневайтесь.
13:43