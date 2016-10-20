Александр Ширко: "Кудряшов не заслуживал удаления в игре со "Спартаком"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко отметил, что не увидел судейского заговора в матче 10-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Ростовом" (1:0). Напомним, что на 45-й минуте защитник гостей Федор Кудряшов сфолил на полузащитнике москвичей Романе Зобнине, после чего арбитр встречи Владислав Безбородов удалил футболиста.

– Начнем с судейского скандала в матче "Спартак" – "Ростов". Тянул ли фол Кудряшова на Зобнине на удаление?

– Думаю, обычное игровое нарушение. Поскольку мяч находился вверху, Кудряшов ориентировался на него, выбросил ногу вверх. Никакой красной карточки здесь не увидел. Я был уверен, что это вторая желтая, тогда удаление логично.

– Но ведь Кудряшов играл очень грубо – шел шипами на соперника, а Зобнин мог получить тяжелую травму.

– Если говорить хоккейными терминами, то это опасная игра высоко поднятой клюшкой. Максимум, что можно показать, – желтую карточку. Не увидел никакой умышленной грубости с нанесением травмы. У Кудряшова была вытянута нога, и он не мог сыграть головой или побороться вверху. Кудряшов не видел игрока соперника. Да, попал шипами, но не в область лица, головы, а на уровне бедра. Здесь не было грубости и хамства. Если идет высокая передача и нападающий в штрафной пытается пробить через себя на уровне головы, этот момент надо трактовать как удаление? Здесь такой же эпизод.

– Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц намекает на заговор – дескать, "Спартак" засудили в Питере и теперь ростовчане просто попали под размен.

– Не вижу никакого заговора. Скорее всего, либо судьи из-за скандалов боятся трактовать определенные моменты, либо у них слабый уровень или они имеют какой-то интерес.

– После игры с "Зенитом" "Спартак" очень жестко высказывался по судейству. Как считаете, уход Валентина Иванова с поста главы российского судейства связан с этим?

– Думаю, напрямую связан. Не будь такого матча, он бы не ушел.

– Вы увидели судейский заговор против "Спартака" в этой встрече?

– Судья ошибался, а заговор это или нет – понятия не имею. Если "Зенит" так и дальше продолжат судить в каждом матче, значит, заговор. Если так будут дальше судить "Спартак" – тоже заговор. Хотя, думаю, это все-таки судейские ошибки. Почему они произошли? Либо из-за слабой квалификации арбитра, либо из-за умысла. Пусть в этом разбираются определенные люди, которых очень много и в РФС, и в службах безопасности.

– Можете ли сказать, что "Спартак" убили в Петербурге?

– Скажу так – ошибки арбитра повлияли на результат матча.

– А "Ростов" убили в матче со "Спартаком"?

– Ошибка с удалением Кудряшова, возможно, повлияла на результат матча. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)