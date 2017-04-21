Александр Самедов: "Безумно рад, что фанаты "Спартака" меня так встретили"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервю "СЭ" отметил, что после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) получил удовольствие от общения с болельщиками красно-белых. Ранее у игрока и фанатов был конфликт из-за того, что Самедов выступал за "Локомотив" и московское "Динамо".

– Обратили внимание на баннеры фанатов?

– Поскольку играл не с начала, многие рассмотрел. Перфоманс произвел впечатление. Очень красиво – все супер, потрясающе!

– Не первый раз болельщиков "Спартака" называют сектой. И, пожалуй, им самим это нравится. Вы уже почувствовали что-то особенное, несравнимое с тем, что видели в лиге раньше?

– Понятно, что люди любят "Спартак", и я это знал. После этой игры понял, что значит для людей победа над принципиальным соперником. Это реально праздник.

– После финального свистка, выйдя в народ, вы поработали "памятником" – некоторое время не уходили, пока фанаты не сделают селфи. Что вам говорили?

– "Спасибо, что вернулся". Приятные ощущения. Безумно рад, что меня так встретили. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Александра Самедова