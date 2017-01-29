Агент Давыдова: "Не в курсе, переходит ли Денис в "Уфу"

Иван Бакунин, официальный представитель нападающего "Спартака" Дениса Давыдова, отметил, что ничего не знает о переходе футболиста в "Уфу".
– Мне позвонил сам футболист и спросил: "Я что, перехожу в "Уфу"?" Ни он не в курсе, ни я. Позвоните Сергею Родионову (генеральный директор "Спартака". – Прим. Е. Г.) и спросите, переезжает ли Давыдов в "Уфу".
– Может ли, в свою очередь, продолжить карьеру у красно-белых еще один ваш подопечный – защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев?
– На меня из "Спартака" никто не выходил. У меня нет никакой информации по этой теме. Раньше писали, что этот клуб интересуется Мариу Фернандесом, потом появятся новости, что еще кого-то хотят у себя видеть. Это нормальная практика. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Константин Срулевич Наумов
Руки прочь от нашего юного Месси!
20:03 29 января
grroznyi85
СЭ сами пустили слух про переход Давыдова в "Уфу", когда задали этот вопрос Газизову. И сами же его опровергли.)))
17:53 29 января
Халзан
Прижилось в этом Спартаке 2 целая куча мажоров которым все хорошо и все устраивает! Может и не зря этого Бушманова поперли там сплошной регресс! Большинству уже по 23-24 а все на уровне ФНЛ какой же тут резерв для основы? Пора видно там чистить основательно прогресса у этих игроков не наблюдается!
17:39 29 января
higagy
Зачем Барсе два Месси?
17:25 29 января
Проба положительна
Как так?! Месси-русский в Уфе?! А как же Барса?!
16:27 29 января