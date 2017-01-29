Агент Давыдова: "Не в курсе, переходит ли Денис в "Уфу"

Иван Бакунин, официальный представитель нападающего "Спартака" Дениса Давыдова, отметил, что ничего не знает о переходе футболиста в "Уфу".

– Мне позвонил сам футболист и спросил: "Я что, перехожу в "Уфу"?" Ни он не в курсе, ни я. Позвоните Сергею Родионову (генеральный директор "Спартака". – Прим. Е. Г.) и спросите, переезжает ли Давыдов в "Уфу".

– Может ли, в свою очередь, продолжить карьеру у красно-белых еще один ваш подопечный – защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев?

– На меня из "Спартака" никто не выходил. У меня нет никакой информации по этой теме. Раньше писали, что этот клуб интересуется Мариу Фернандесом, потом появятся новости, что еще кого-то хотят у себя видеть. Это нормальная практика. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)