16:06 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Агент Давыдова: "Не в курсе, переходит ли Денис в "Уфу"

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Иван Бакунин, официальный представитель нападающего "Спартака" Дениса Давыдова, отметил, что ничего не знает о переходе футболиста в "Уфу".

– Мне позвонил сам футболист и спросил: "Я что, перехожу в "Уфу"?" Ни он не в курсе, ни я. Позвоните Сергею Родионову (генеральный директор "Спартака". – Прим. Е. Г.) и спросите, переезжает ли Давыдов в "Уфу".

– Может ли, в свою очередь, продолжить карьеру у красно-белых еще один ваш подопечный – защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев?

– На меня из "Спартака" никто не выходил. У меня нет никакой информации по этой теме. Раньше писали, что этот клуб интересуется Мариу Фернандесом, потом появятся новости, что еще кого-то хотят у себя видеть. Это нормальная практика. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Константин Срулевич Наумов

Руки прочь от нашего юного Месси!

20:03 29 января

grroznyi85

СЭ сами пустили слух про переход Давыдова в "Уфу", когда задали этот вопрос Газизову. И сами же его опровергли.)))

17:53 29 января

Халзан

Прижилось в этом Спартаке 2 целая куча мажоров которым все хорошо и все устраивает! Может и не зря этого Бушманова поперли там сплошной регресс! Большинству уже по 23-24 а все на уровне ФНЛ какой же тут резерв для основы? Пора видно там чистить основательно прогресса у этих игроков не наблюдается!

17:39 29 января

higagy

Зачем Барсе два Месси?

17:25 29 января

Проба положительна

Как так?! Месси-русский в Уфе?! А как же Барса?!

16:27 29 января

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