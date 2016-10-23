Жозе Моуринью: "Я перестану быть Особенным, если не завоюю титулы с "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед выездным матчем 9-го тура чемпионата Англии против "Челси" отметил: он перестанет быть Особенным, если не сумеет в течение трех лет завоевать с командой чемпионских титулов. По словам португальского специалиста, он старается отдавать работе в клубе всего себя без остатка.

– Прежде чем завоевать с любой командой титул, необходимо обеспечить полное взаимопонимание между тренером и игроками, а также безотказную работу всех внутренних механизмов, – приводит Telegraph слова Моуринью. – Мой контракт с "Красными дьяволами" рассчитан на 3 года, и я постараюсь отдать все свои силы, чтобы по окончании этого срока команда продемонстрировала высочайший результат. Стараюсь отдавать всего себя клубу 24 часа в сутки.

Но если за 3 года я не сумею завоевать здесь чемпионских титулов, у всех вокруг будет полное право сказать: "Ничего особенного в этом парне нет".

Я выкладывался по полной в каждом клубе, где работал. И никогда не забуду болельщиков "Челси", которые также были ко мне очень приветливы. Благодарю судьбу за годы, проведенные в составе лондонского клуба. Мое кредо – работать с командой на 101 процент, стараться делать чуть больше возможного. Теперь мой профессиональный долг – стремиться к совершенству с "Манчестер Юнайтед".

Трансляция матча "Челси" - "МЮ"