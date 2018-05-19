Жозе Моуринью: "Предпочитаю проиграть как сегодня"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Челси" в финале Кубка Англии (0:1) похвалил свою команду за самоотдачу. По словам португальца, до пенальти на 22-й минуте он был уверен, что его команда не пропустит.

– Каждое поражение -это больно, но меньше всего больно, когда команда отдает все и покидает поле без разочарования в себе, – приводит BBC слова Моуринью. – Предпочитаю проиграть как сегодня, чем проиграть, как, например, в Ньюкасле. Я доволен своими игроками. Для меня это действительно важно. Я думаю, что наша команда сыграла фантастически.

"Челси" играл забросами на Оливье Жиру. Когда играешь против столь предсказуемой команды, к ней легко адаптироваться. Я думал, что мы не пропустим в этом матче, но Азар – очень хороший игрок, который организовал пенальти.