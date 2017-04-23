Жозе Моуринью: "МЮ" все 90 минут контролировал игру с "Бернли"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил свою команду за победу над "Бернли" (2:0) в выездном матче чемпионата Англии. Португалец не стал уточнять степень серьезности травм Златана Ибрагимовича и Маркоса Рохо.

– Я очень доволен победой, – цитирует ВВС Моуринью. – Здесь нелегко побеждать, а еще труднее контролировать игру. А мы делали это все 90 минут. Мы знали, как играет соперник, действовали против сильных сторон "Бернли". Думаю, это отличный заслуженный результат. Я не хотел бы никого выделять, потому что все показали себя хорошо.

Что касается Ибрагимовича и Рохо, то ситуация печальная. Они должны быть сильными. К сожалению, они не первые и не последние игроки, которые получили серьезные травмы. Их ждет операция, но подробностей сказать не могу.