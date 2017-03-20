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Жозе Моуринью: "Лучше выиграть Лигу Европы, чем занять четвертое место в чемпионате"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что победа в Лиге Европы для него предпочтительнее, чем четвертое место в чемпионате Англии. Самое важное, по словам наставника, по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов.

Лучше выиграть Лигу Европы, ведь это даст то же самое – место в Лиге чемпионов, – цитирует Моуринью Daily Mail. – Это еще и престижный трофей и шанс побороться за Суперкубок УЕФА.

Однако, возможно, мы не выиграем Лигу Европы. Тогда нужно постараться финишировать четвертыми. Этого мы и старались добиться в игре с "Мидлсбро". Не было нескольких игроков, но команда показала отличную самоотдачу. Это важная победа, которая позволила нам остаться в борьбе за четвертое место.

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Материалы REN-TV

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