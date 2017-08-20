Жозе Моуринью: "Хочу посмотреть, как "Манчестер Юнайтед" будет реагировать, уступая в счете"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Суонси" (4:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии отметил, что хочет посмотреть, как его команда будет себя вести, уступая в счете. В первом туре "МЮ" с таким же счетом обыграл "Вест Хэм".

– Я хочу, чтобы "МЮ" уступал в счете. Хочу посмотреть, как мы будем на это реагировать эмоционально, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Сейчас все идет как нельзя лучше, но так будет не всегда. Впереди нас все равно ждут тяжелые матчи, и мы должны быть к этому готовы.

Пока этого не произошло, но я хочу посмотреть, как игроки будут пытаться изменить результат. Давайте посмотрим, как команда проявит себя, когда возникнут трудности и нам нужно будет забивать на последних минутах встречи.