20:23 | ФУТБОЛ — Англия

Защитника "Кардиффа" удалили за конфликт с врачом, соперниками, четвертым судьей и собственным тренером

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Защитник "Кардиффа" Сол Бамба получил прямую красную карточку на 70-й минуте матча 20-го тура чемпион-лиги против "Ипсвича" (1:1). Перед этим ивуариец получил травму, но его настолько разозлили действия соперника, что он оттолкнул врача и пошел разбираться с главным арбитром и "трактористами".

После этого африканский футболист и был удален, но это лишь разозлило его еще больше. Покидая газон, Бамба вступил в конфликт с четвертым судьей, а затем и вовсе чуть не подрался с собственным главным тренером Нилом Уорноком. Пока неизвестно, какие именно санкции ждут защитника валлийского клуба.

Что еще забавнее, буквально перед этим матчем Уорнок заявил, что считает Бамба лучшим защитником в лиге.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Kupservas

Что-то покурил перед матчем.

21:43

Шалманист

Обзывали... Задолбал уже этот т9!

20:36

баламошка

Когда читал заголовок, подумал, что это негр какой-нибудь. И не прогадал)

20:34

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