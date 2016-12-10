Защитника "Кардиффа" удалили за конфликт с врачом, соперниками, четвертым судьей и собственным тренером

Защитник "Кардиффа" Сол Бамба получил прямую красную карточку на 70-й минуте матча 20-го тура чемпион-лиги против "Ипсвича" (1:1). Перед этим ивуариец получил травму, но его настолько разозлили действия соперника, что он оттолкнул врача и пошел разбираться с главным арбитром и "трактористами".

После этого африканский футболист и был удален, но это лишь разозлило его еще больше. Покидая газон, Бамба вступил в конфликт с четвертым судьей, а затем и вовсе чуть не подрался с собственным главным тренером Нилом Уорноком. Пока неизвестно, какие именно санкции ждут защитника валлийского клуба.

Что еще забавнее, буквально перед этим матчем Уорнок заявил, что считает Бамба лучшим защитником в лиге.