Защитника "Кардиффа" удалили за конфликт с врачом, соперниками, четвертым судьей и собственным тренером

Защитник "Кардиффа" Сол Бамба получил прямую красную карточку на 70-й минуте матча 20-го тура чемпион-лиги против "Ипсвича" (1:1). Перед этим ивуариец получил травму, но его настолько разозлили действия соперника, что он оттолкнул врача и пошел разбираться с главным арбитром и "трактористами".
После этого африканский футболист и был удален, но это лишь разозлило его еще больше. Покидая газон, Бамба вступил в конфликт с четвертым судьей, а затем и вовсе чуть не подрался с собственным главным тренером Нилом Уорноком. Пока неизвестно, какие именно санкции ждут защитника валлийского клуба.
Что еще забавнее, буквально перед этим матчем Уорнок заявил, что считает Бамба лучшим защитником в лиге.
Sol Bamba slightly unhappy with his sending off. pic.twitter.com/ZpOBCu3ESX– Li'l Zé (@LilZe7) 10 декабря 2016 г.
Kupservas
Что-то покурил перед матчем.
21:43 10 декабря
Шалманист
Обзывали... Задолбал уже этот т9!
20:36 10 декабря
баламошка
Когда читал заголовок, подумал, что это негр какой-нибудь. И не прогадал)
20:34 10 декабря