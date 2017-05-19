Усманов готов заплатить больше миллиарда долларов за контрольный пакет акций "Арсенала"?

Миллиардер Алишер Усманов сделал предложение о покупке контрольного пакета акций "Арсенала" у другого акционера "канониров" Стэна Кронке, утверждает Financial Times. Россиянин, которому принадлежат 30 процентов акций лондонцев, предложил 1,3 миллиарда долларов.

Отметим, что Кронке - крупнейший акционер "Арсенала". Он обладает 67 процентами акций клуба.

В текущем сезоне "канониры" занимают пятое место в чемпионате Англии, имея в своем активе 72 очка, что на одно меньше, чем у "Ливерпуля", который идет четвертым. Напомним, что до окончания розыгрыша премьер-лиги остался один тур.