 Усманов готов заплатить больше миллиарда долларов за контрольный пакет акций "Арсенала"? ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:56 | ФУТБОЛ — Англия

Усманов готов заплатить больше миллиарда долларов за контрольный пакет акций "Арсенала"?

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Миллиардер Алишер Усманов сделал предложение о покупке контрольного пакета акций "Арсенала" у другого акционера "канониров" Стэна Кронке, утверждает Financial Times. Россиянин, которому принадлежат 30 процентов акций лондонцев, предложил 1,3 миллиарда долларов.

Отметим, что Кронке - крупнейший акционер "Арсенала". Он обладает 67 процентами акций клуба.

В текущем сезоне "канониры" занимают пятое место в чемпионате Англии, имея в своем активе 72 очка, что на одно меньше, чем у "Ливерпуля", который идет четвертым. Напомним, что до окончания розыгрыша премьер-лиги остался один тур.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

миллиард, чтобы дать пинка Венгеру?

20:23

coserog

Надо помочь англичанам, им сейчас очень тяжело! Не тянет Арсенал многомиллионные контракты! Это не то что Томь, или Ростов, где зарплату (Российсую) платить нечем...

20:21

rusfed 2.0

Патамушта умеет делицца

20:18