Ушел из жизни легендарный вратарь "Ливерпуля"

В возрасте 77 лет скончался бывший вратарь "Ливерпуля" Томми Лоуренс, сообщает пресс-служба клуба. Шотландец провел за "красных" 390 матчей в период с 1957 по 1971 год. В составе команды он становился чемпионом Англии в сезонах-1963/64 и 1965/66, а также выиграл Кубок страны в 1965 году.

На счету голкипера три матча за сборную Шотландии. "Ливерпуль" выразил соболезнования близким и родным Лоуренса.