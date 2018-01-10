Ушел из жизни легендарный вратарь "Ливерпуля"

В возрасте 77 лет скончался бывший вратарь "Ливерпуля" Томми Лоуренс, сообщает пресс-служба клуба. Шотландец провел за "красных" 390 матчей в период с 1957 по 1971 год. В составе команды он становился чемпионом Англии в сезонах-1963/64 и 1965/66, а также выиграл Кубок страны в 1965 году.
На счету голкипера три матча за сборную Шотландии. "Ливерпуль" выразил соболезнования близким и родным Лоуренса.
We're deeply saddened by the passing of former goalkeeper Tommy Lawrence.– Liverpool FC (@LFC) 10 января 2018 г.
RIP Tommy. pic.twitter.com/Truq1x0CvV
PitersS
Перечислите, уж, и тех, кто скончался за это время из игравших в Реале и Барсе, МЮ и Арсенале, Интере и Ювентусе, Баварии и Боруссии..-да и в российских клубах люди играли и умирали..
16:32