03:28 | Футбол — Англия

Уилшир пропустит около 6 недель

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Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Как сообщает The Guardian, 26-летнему англичанину успешно была сделана операция на лодыжке. Игрок пропустит около 6 недель. 

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