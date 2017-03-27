Тьерри Анри: "Готов ли я сменить Венгера в "Арсенале"? Не знаю"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри, работающий ассистентом главного тренера сборной Бельгии, не уверен, готов ли он сменить Арсена Венгера на посту наставника лондонцев. Контракт французского специалиста с "канонирами" завершается предстоящим летом, и в Англии не уверены, что стороны продлят сотрудничество.

– Сменить Венгера? Не знаю, – сказал для Canal+ Анри. – Это не зависит от меня. Да, мы говорим о клубе моего сердца, но я не витаю в облаках. Мое имя, как я слышал, ассоциируется с успехами Венгера, но мне сложно что-то комментировать, потому что я очень уважаю этого тренера. Кроме того, мне еще многому нужно учиться в плане тренерской работы.