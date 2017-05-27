16:10 | ФУТБОЛ — Англия

Силва возглавил "Уотфорд" вместо Слуцкого

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Португалец Марку Силва назначен главным тренером "Уотфорда", информирует пресс-служба клуба. Контракт с 39-летним специалистом рассчитан на два года. Ранее Силва покинул пост наставника "Халл Сити".

В минувшем сезоне "Уотфорд" возглавлял итальянец Вальтер Маццарри. Команда под его руководством заняла 17-е место в чемпионате Англии. Напомним, что, по информации СМИ, также в число претендентов на пост главного тренера "Уотфорда" входил бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

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