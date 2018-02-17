"Саутгемптон" выбил "Вест Бромвич" из Кубка Англии, несмотря на гол Рондона

"Саутгемптон" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв "Вест Бромвич" со счетом 2:1. Победный гол забил Душан Тадич. Мяч в составе "Вест Бромвича" на счету бывшего форварда "Рубина" и "Зенита" Саломона Рондона.
Кубок Англии
1/8 финала
"Вест Бромвич" - "Саутгемптон" - 1:2 (0:1)
Голы: Худт, 11 (0:1). Тадич, 56 (0:2). Рондон, 58 (1:2).
"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Доусон, Хегази, Бэрри (Брант, 72), Крыховяк (Филд, 82), Родригес, Рондон, Филлипс (Берк, 89), Макклин.
"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Ромеу, 78), Лемина, Тадич, Редмонд (Габбьядини, 72), Каррильо (Симс, 85).
Предупреждения: Крыховяк, 30. Макклин, 42. Каррильо, 45+2. Лемина, 75.
Судья: Кавана.
17 февраля. Вест Бромвич. Стадион "The Hawthorns".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2017-2018/playoff/