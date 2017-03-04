Санчес и Уолкотт - в запасе "Арсенала" на матч с "Ливерпулем"

Стали известны составы "Ливерпуля" и "Арсенала" на матч 27-го тура чемпионата Англии. Лучшие бомбардиры лондонцев в текущем сезоне - Алексис Санчес и Тео Уолкотт - начнут встречу на скамейке запасных. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Ливерпуль": Миньоле - Клайн, Матип, Клаван, Милнер - Джан, Вайналдум, Лаллана - Мане, Фирмину, Коутинью.

Запасные - Кариус, Ловрен, Арнольд, Альберто Морено, Лукас Лейва, Вудберн, Ориги.

"Арсенал": Чех - Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль - Окслейд-Чемберлен, Джака, Кокелен, Ивоби, Уэлбек - Жиру.

Запасные - Оспина, Гиббс, Габриэл Паулиста, Рэмси, Уолкотт, Санчес, Лукас.

Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Арсенал"