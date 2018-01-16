Санчес дал согласие на переход в "МЮ". Мхитаряну нужно договориться о контракте с "Арсеналом"

"Арсенал" готов пойти на обмен нападающего Алексиса Санчеса на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, сообщает в Твиттере журналист Sky Sports Кейв Солхекол. По информации источника, чилийский форвард "канониров" уже договорился с "красными дьяволвами" об условиях личного контакта. Теперь им предстоит дождаться того, когда Мхитарян и "Арсенал" договорятся между собой.

Напомним, контракт Санчеса с лондонским клубом истекает летом 2018 года и он не намерен его продлевать. В этом сезоне 29-летний нападающий принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи.

Мхитарян, в свою очередь лишился места в стартовом составе "МЮ". В общей сложности он провел , в этом сезоне за манкунианцев 22 матча (14 раз выходя на поле со скамейки запасных), забив 2 мяча и отдав 5 голевых пасов.